هنيدي ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز





عزاء والدة الفنان كريم عبد العزيز لا يزال يشهد توافدًا كبيرًا من نجوم الفن والمشاهير، حيث حضر العديد منهم، من بينهم: محمد هنيدي، محمد رمضان، مصطفى قمر، يوسف الشريف، عمرو محمود ياسين، ودياب.

ومن بين الحاضرين أيضًا: فتحي عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن توتا، هاني سلامة، رامي إمام، جميلة عوض، خالد جلال، محمد جمعة، مجدي كامل، كريم فهمي، ريهام عبد الغفور، والمنتج أحمد السبكي.

وقد سبقهم في الحضور: ماجد الكدواني ونجله، حسين فهمي، أمير كرارة، صلاح عبد الله، صبري فواز، نهال عنبر، محمد ممدوح، إدوارد، نور النبوي، ميرفت أمين، المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، محمد لطفي، بيتر ميمي، شيكو وماجدة زكي، إلى جانب روجينا.

وكان من أوائل الحضور بعزاء السيدة سهير عبد العزيز والدة الفنان كريم عبد العزيز بمسجد الشرطة، كل من: المخرج محمد عبد العزيز والد كريم عبد العزيز وطليق الراحلة، الذي استقبل المعزين مع نجله، إلى جانب كل من: الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وأحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير، ومنة شلبي ونيللي كريم ومصطفى شعبان ويحيى الفخراني وأحمد العوضي، ومروان حامد ومصطفى شعبان ومحمد رجب ورانيا فريد شوقي والمخرج أمير رمسيس، والإعلامي عمرو الليثي ومحمد رجب وعزيز الشافعي وتامر حسين وعلاء مرسي والأب بطرس دانيال وغيرهم.

القاهرة 24