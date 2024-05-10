يسرا ومصطفى كامل والسقا ومنة شلبي ونيللي كريم في عزاء والدة كريم عبد العزيز





عدد كبير من نجوم الوسط الفني حضروا لتقديم واجب العزاء في والدة الفنان كريم عبد العزيز، والتي يُقام عزاءها حاليًا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

من بين الحضور البارزين في هذا العزاء، تمثلوا في الفنان أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير، ومنة شلبي، ونيللي كريم، وعلاء مرسي، والأب بطرس دانيال، ويسرا، وأحمد أمين، وأحمد بدير، وإلهام شاهين، وخالد زكي، ودنيا عبد العزيز وزوجها، وياسر جلال، ومصطفى كامل.

وكما حضر العزاء كل من أشرف زكي، ومصطفى شعبان، ومحمد رجب، وعزيز الشافعي، وتامر حسين، ولقاء الخميسي، وهشام عاشور، ومادلين طبر، ورانيا فريد شوقي، والمخرج أمير رمسيس، والإعلامي عمرو الليثي، إلى جانب الفنان يحيى الفخراني، وأحمد العوضي، وياسر جلال، والمخرج مروان حامد، والفنان أحمد فتحي، والإعلامي أحمد شوبير، وأحمد مراد.

وكان في مقدمة الحضور المخرج محمد عبد العزيز والد الفنان كريم عبد العزيز وطليق الراحلة سهير عبد العزيز لاستقبال المعزين.

القاهرة 24