رجوعنا أمر خاص.. أحمد العوضي يحسم عودته لياسمين عبد العزيز





أدلى الفنان أحمد العوضي بتصريحات للرد على تعليقات الجمهور الأخيرة حول علاقته بزوجته السابقة الفنانة ياسمين عبد العزيز واحتمالية عودتهما مجددًا. فبعد ظهور ياسمين مع إسعاد، بدأ الجمهور يتمنى عودة الثنائي وإتمام زواجهما مرة أخرى.

في بيان صحفي، أكد أحمد العوضي: “أود أن أعرب عن كل الامتنان لياسمين، فهي أطيب وأجمل ما قابلت في حياتي، وستظل أيامي معها أجمل أيام عاشتها”. أضاف: “كنت قد صرحت سابقاً أنها حبي الوحيد، وكان بيننا حب كبير وصل لكل إخواتنا وصدقوه”.

وأوضح: “رغم الانفصال، إلا أن كلامنا واعترافنا بالحب يظل حاضرًا، فالطلاق ليس نهاية الحب بالنسبة لنا، لكنه نهاية النصيب”. وأشار إلى أن عودتهما موضوع خاص بينهما: “البيوت قبور لا يعرف ما بداخلها سوى قاطنيها، وكانت رسالتنا لبعض أمامكم أن كل منا يحمل كل مشاعر الحب، بل العشق للآخر”.

وأردف العوضي: ولكن لو ربنا أراد لينا الرجوع فستتحقق ارادته في ذلك، وإن تعذر الرجوع فهي إرداته أيضا، وإجابه للسؤال: (كل واحد منكم بيحب تاني مبترجعوش ليه؟)، فاجابتي هي السؤال نفسه (لو هي كده ما كنا رجعنا فعلا) ولكن كما قلت فهي أمور خاصه جدا جدا.

وتابع أحمد العوضي محدثا جمهوره قائلا: عهدنا بيكم وعهدكم بينا كان الاحترام في العلاقة، وكذلك الاحترام في الانفصال، أنا مقدر كل مشاعر إخواتي اللي حبوا حبنا لبعض، لكن رجاء كما قدرتم حبنا وكنتم شاهدين عليه كذلك قدروا قرارنا بالانفصال فهو نصيب، ولو إحنا قدمنالكم نموذج طيب في الحب فاحنا بردو قدمنا ليكم نموذج طيب في اخلاق النهايات، إعمالا لقول الله تعالي (ولا تنسو الفضل بينكم).

واختتم أجمد العوضي قائلا: وشكرا لمشاعركم الجميلة وسعيكم للخير وإن دل فهو يدل علي طيب اصلكم وكرم اخلاقكم، وربنا يعمل اللي فيه الخير، وأخيرا كانت وتظل ياسمين هي الحب الوحيد والصادق في حياتي.

القاهرة 24