🔴 ارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني دليل الانتصار في الحرب!





ارتفاع الدولار دليل الانتصار في الحرب!

ببساطة؛

مع تحرير امدرمان وبقية التقدم والشعور بالاستقرار؛ بدأ التجار في الاعداد لفتح متاجرهم الكبرى

وسوق امدرمان يتم تجهيزه والمنطقة الصناعية

المصانع نفضت الغبار

فكبار الموردين والمصنعين يريدون استيراد ما يمكنهم من بدء العمل

ولن تعطيهم جهة دولارا

#سيتجهوا كما يفعلون من زمااان للسوق الأسود

طيب الحكومة اعتقلت تجار الدولار؛

ما حيحصل شيء

لانه اصلا الدولار ده بجي من الخليج

حيقوم التجار يدفعوا هنا بي السوداني

ويستلموا برة دولار ريال الخ

اذاً كثرة الطلب مع محدودية العرض

يبقى اذا اغلقت باب الاستيراد لغير المهم حسمت الموضوع لانها معادلة

#بس_تذكر؛

استيراد مافي

بيع مافي

جمارك ضرائب مرتبات مافي

#معضلة تحتاج لاشياء منها :

١. تفعيل صداقات السودان الخارجية

٢. ومضاعفة الانتاج الداخلي خاصة الذهب

٣. وتحديد مسارات الصناعة

باستيراد مصانع تحول الخام المحلي لمنتج تصدير نقدي فقط

يعني مثلا امنع تصدير السمسم نهائيا والفول واللحوم

في المقابل استيراد مصانع ضخمة لتصنيع الزيوت المجودة للسمسم والفول

وتعليب اللحوم وهكذا تعمل قيمة مضافة ، فالسمسم الكنت حتصدره بي مية بعد العصر بجيب مائتين

بدلا من تحول كل المنتجين للبسكويت وحلاوة مصاصة

٤. تشجيع عودة السودانيين لجلب تحويلات السودانيين وأغلبها قروش الخليج بقت لمصر حيث 6 مليون مقيم.

أعرف آلافا يريدون العودة لكن موضوع التهريب والغرامات والسجن مخوفهم

اتفق مع الداخلية المصرية حتبدا العودة الجماعية

أخبركم مساء ان شاءالله بكيف ندخل مليار دولار في 3 شهور

محمد هاشم الحكيم