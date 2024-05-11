بعد حديثها عن عودة ياسمين عبدالعزيز والعوضي.. هل تراجعت رشا سامي العدل عن منشورها؟





أثارت رشا العدل الجدل، خلال الساعات الماضية، حول عودة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وذلك بعد عرض حلقتها في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الإعلامية إسعاد يونس، وتصريحاتها عن أحمد العوضي، وحبها له.

وشاركت « رشا العدل»، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة لياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وعلقت: «لكل الهبيدة اللي ماوراهمش غير الهبد والتدخل في حياة الناس واللي بيغلطوا في اثنين معظم الناس وأولهم أنا بيحبهم كل واحد على حدا ومع بعض، أنا آه مش بعلق عندكم بس شوفت كمية الغل والحقد تجاه قصة حب حلوة وكوبل كيوت ودمهم سكر، هما أصلا رجعوا لبعض وربنا يسعدهم ويهنيهم وحبهم يكبر ويزيد».

وتساءل عدد من متابعي رشا العدل عن تصريحها، وهل حذفت المنشور الخاص بعودة ياسمين عبدالعزيز والعوضي أم أبقت عليه، مما أثار تساؤلات جديدة حول حقيقة رجوعهما.

وكانت قد أطلقت ياسمين عبدالعزيز الحلقة الماضية لـ «صاحبة السعادة» عددا من التصريحات المثيرة التي تم الكشف عنها حول علاقتها بـالنجم أحمد العوضي، وسر انفصالهما المفاجئ عن بعضهما، واستمرار حبها له.

وقالت ياسمين عبدالعزيز خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس: «أنا مش بحب أحمد، أنا بعشقه، لما حبيته اكتشفت إن أنا مكنتش بحب قبل كده، وأحمد هو أول حب في حياتي».

وأضافت: «كنت فاكره قبل كده إني بحب، لا مكنش حب لا الحقيقي كان أحمد»، لتوجه لها إسعاد يونس الحديث قائلة: «هل النصيب خلص كده؟»، لترد ياسمين: «ده حكم ربنا، ربنا أراد إنى أمشي في الطريق ده.. خلاص».

المصري اليوم