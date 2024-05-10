جاستن بيبر وزوجته عارضة الأزياء هيلي في انتظار مولودهما الأول





أعلن النجم البوب الشهير، جاستن بيبر، وزوجته عارضة الأزياء هايلي بيبر، بانتظار مولودهما الأول بعد مرور أكثر من ست سنوات على زواجهما، وفقًا لمجلة “بيبول” الأمريكية.

نشرت هايلي، البالغة من العمر 30 عامًا، مقطع فيديو ومجموعة من الصور على حسابها في تطبيق “إنستغرام”، تعلن فيهما عن حملها بطفلهما. ظهرت بفستان أبيض طويل الأكمام ووضعت وشاحًا على رأسها.

وظهر جاستن بيبر في إحدى اللقطات مرتديًا سترة سوداء وقبعة من نفس اللون، وكان يصور زوجته وهي تضع يدها على بطنها.

كانت هايلي، التي تنتمي لعائلة فنية تضم بعض النجوم الكبار، قد انتقدت في مقابلة سابقة نشرت في مجلة “GQ Hype” الشائعات التي تحدثت عن حملها، مؤكدة أنها تعرضت لتلك الأقاويل في السابق.

وأعربت وقتها عن خيبة أملها من تأخر حدوث ذلك، مضيفة: “إذا حملت بطفل ستكونون آخر من يعرف.. وذلك عن طريق الإنترنت”.

وكان بيبر قد أوضح في مقابلة تلفزيونية أجراها في ديسمبر 2020، عن رغبته بإنجاب “قبيلة صغيرة” من الأطفال، مضيفا وهة يمزح: “لدرجة أن هيلي سترغب في طردهم (من المنزل)”.

وتابع: “لكنه جسدها، ولها الحرية بشأن ذلك.. أعتقد أنها ترغب بإنجاب عدد قليل من الأطفال”.

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