شاهد بالفيديو.. الفنانة فهيمة عبد الله تعبر عن انبهارها واعجابها بصوت مطرب سوداني شاب وتعلق: (بعيد بعيد ياخ)





عبرت المطربة السودانية المعروفة فهيمة عبد الله, عن انبهارها واعجابها بصوت مطرب شاب وذلك خلال بث مباشر جمعه بها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت فهيمة, في بث مباشر مع الفنان الشاب علاء الدين البلولة.

وردد البلولة خلال البث أغنية (الصيدة) وسط اعجاب وانبهار الفنانة فهيمة وجمهورها المتابع للبث, حيث علقت فهيمة وهي مستمتعة بصوت الفنان صاحب الصوت الشجي (بعيد بعيد ياخ).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين