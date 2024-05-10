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شاهد بالصور.. بشريات العودة.. أشهر محل “بوش” بمدينة أم درمان يباشر عمله بصورة طبيعية وسط إقبال المواطنين

2024/05/10
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان صور حديثة من مدينة أم درمان بالعاصمة الخرطوم تحت عنوان (بشريات العودة بعد الحرب).

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشر الرواد صور حديثة من محل يوسف “بوش” الشهير والمتخصص في عمل الفول و “البوش” بشارع الأربعين بأم درمان.

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وأظهرت الصور اقبال مواطني أحياء العباسية وبانت وغيرها من الأحياء المجاورة لشارع الأربعين على المطعم الشهير بأم درمان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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