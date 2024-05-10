شاهد.. الفنانة عشة الجبل تطلق أغنية جديدة تدعم فيها الجيش وتسخر من قوات الدعم السريع: (قالوا لي الجيش دخلا الدعامة حطب القيامة جاهم بلاء)





فاجأت المطربة السودانية المثيرة للجدل عشة الجبل جمهورها ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بأغنية جديدة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أعلنت الجبلية دعمها الكامل للجيش من خلال الأغنية التي أصدرتها حديثاً.

كما سخرت الفنانة عشة الجبل, من قوات الدعم السريع خلال أغنيتها التي تقول في مطلعها: (قالوا لي الجيش دخلا الدعامة حطب القيامة جاهم بلاء).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين