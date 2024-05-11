ثقافة وفنون

إنهاء الخطوبة | طلب غريب من ياسمين عز على الهواء

2024/05/11
yasminEz
ياسمين عز

طالبت الإعلامية ياسمين عز بضرورة وجود بروتوكول لإنهاء علاقات الخطوبة والعلاقات ما قبل الزواج، مؤكدة أن هذه المرحلة تعتبر هامة للتأهيل النفسي لكل من الخطيبين وعائلتيهما.

أشارت ياسمين عز خلال حلقة برنامج “كلام الناس” على قناة MBC مصر إلى ضرورة وجود بروتوكول لإنهاء علاقة الخطوبة، مثلما هو موجود للدخول في هذه العلاقة، مؤكدة أنه ينبغي للبدايات أن تكون مستندة إلى الأصول والنهايات بالأخلاق.

وأكدت أن من الضروري أن يكون الأشخاص مستعدين لتقبل فكرة الرفض والتأقلم معها، ويجب العمل على اكتشاف عيوب ومزايا الطرف الآخر أثناء فترة الخطوبة، والتي قد تؤدي في بعض الحالات إلى اتخاذ قرار بإنهاء العلاقة.

صدى البلد

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