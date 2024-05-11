ربع مليون جنيه.. سعر فستان نانسي عجرم الذهبي يثير الجدل





أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلاً غنائياً في أبو ظبي بالإمارات، حيث شاركت صورًا من الحفل مع متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بإطلالة لافتة وجذابة.

وارتدت نانسي عجرم فستانًا طويلاً باللون البيج اللامع، مُكتمل بحمالات رفيعة، وتصميم شفاف من الأسفل بدون بطانة، وزُيّن بغصون باللونين الذهبي والفضي ثلاثي الأبعاد على طول الفستان.

وكان الفستان من تصميم المصمم إيلي صعب، وبلغ سعره 5410 دولار، أي ما يعادل 256 ألف جنيه.

واختارت نانسي ترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها، مما أبرز جمال تسريحتها الأنيقة.

وأضافت بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت أحمر شفاه باللون الكمثري، مع ماسكارا للرموش، واستخدمت آيلاينر وكحل باللون الأسود، مع آي شادو بألوان ترابية.

زُيّنت نانسي ببعض الإكسسوارات الناعمة، بما في ذلك أسورة عريضة باللونين الذهبي والفضي، وقلادة ناعمة باللون الذهبي، واستخدمت أقراطًا وخاتمًا من الألماس لإكمال إطلالتها الساحرة.

صدى البلد