أصالة تحسم جدل انفصالها عن زوجها فائق حسن





أثارت المطربة السورية، أصالة نصري، الجدل حول علاقتها بزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، بعد حذفها لكل الصور التي جمعتهما عبر حسابها على “إنستغرام”، دون إلغاء متابعتها له.

عبّر معلقون على وسائل التواصل الاجتماعي عن اعتقادهم بأن ما قامت به أصالة يشير إلى إمكانية إعلان انفصالها عن الشاعر الشهير، على الرغم من أنه لم يقم بحذف الصور التي تجمعهما من حساباته.

وفي رد فعل أول منها لتسوية الجدل، قامت أصالة بنشر صورة تجمعها بزوجها على حسابها في “إنستغرام”، ووجهت له رسالة رومانسية من خلالها.

وكتبت: «يا دنيتي يا حنون يا زوجي وأبي وحب عمري ونور حياتي.. الحمد لله على سلامتك.. الله يديمك عزي وسيدي ويديم علينا صحتك وجمالك وروحك».

يذكر أن أصالة تحرص دوماً على إظهار حبها لزوجها فائق حسن منذ ارتباطهما، ففي كل ظهور إعلامي أو حفل غنائي تحضره، تؤكد امتنانها على وجوده في حياتها.

وكانت أصالة، انفصلت عن المخرج المصري طارق العريان في يناير/ كانون الثاني 2020 بعد زواج استمر نحو 14 عاماً، وأثمر عن ابنين. وفي سبتمبر / أيلول 2021 عقدت المطربة السورية قرانها على الشاعر العراقي فائق حسن.

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