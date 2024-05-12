رسالة غامضة من ياسمين عبدالعزيز لـ أحمد العوضى.. فما سرها؟





تصدّرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز “الترند” لمدة أسبوع كامل، وذلك قبل وبعد ظهورها في حلقة برنامج “صاحبة السعادة” مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، التي حققت ملايين المشاهدات.

تحدثت النجمة ياسمين عبدالعزيز عن زوجها السابق، الفنان أحمد العوضي، وعن حبها الكبير له، مشيرة إلى أن القدر هو الذي جعلهما يفترقا، وأكّد العوضي ذلك في منشور طويل عبر “فيسبوك”. انتظر الجمهور ومحبّي الثنائي ردّاً من ياسمين عبدالعزيز على زوجها السابق، لكنها تجاوزت هذا الموضوع. وبعد يوم واحد من المنشور الذي أثار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، نشرت ياسمين مقطع فيديو من مسلسلها “هربانة منها” مع تعليق: “لمّا يكون النحس متفصّل على مقاسك”.

وقال “العوضي”: “عهدنا بيكم وعهدكم بينا كان الاحترام في العلاقة، وكذلك الاحترام في الانفصال، أنا مقدّر كل مشاعر اخواتي اللي حبوا حبنا لبعض، لكن رجاءً كما قدرتم حبنا وكنتم شاهدين عليه، كذلك قدروا قرارنا بالانفصال فهو نصيب، ولو إحنا قدمنا ليكم نموذج طيب في الحب فإحنا بردو قدمنا ليكم نموذج طيب في أخلاق النهايات إعمالا لقول الله تعالي (وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ )”.

واختتم الفنان أحمد العوضي منشوره قائلاً: “لأن حقيقي مفيش أجمل من ذكر الفضل بين الناس وتذكر المواقف الجميله والأيام الحلوة على مستوى الصداقة أو العمل… ما بالك بين اثنين جمعهم الزواج والحب، فهو أولي بذكر الفضل وقت الانفصال، وشكرا لمشاعركم الجميلة وسعيكم للخير وإن دل فهو يدل على طيب أصلكم وكرم أخلاقكم فأنتم اخواتنا وحبنا ليكم قد حبكم لينا وأكتر”.

جريدة الدستور