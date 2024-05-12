ثقافة وفنون
دنيا سمير غانم تواصل تصوير “الجارداية” وتبحث المشاركة في الموسم الرمضاني 2025
تستمر النجمة دنيا سمير غانم في تصوير أحداث فيلمها السينمائي الجديد “الجارداية”، المنتظر عرضه في الربع الأخير من عام 2024.
عادت دنيا سمير غانم لاستئناف تصوير الفيلم بعد فترة توقف، نتيجة انشغال بطل الفيلم محمد ممدوح بأكثر من عمل فني آخر.
من المقرر أن تشارك كايلا رامي رضوان في بطولة الفيلم، حيث ستقوم بتجسيد شخصية والدتها في الصغر.
وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلاله شخصية البودي الجارد الخاص بمحمد ممدوح، فيما يظهر محمد رضوان بشخصية مدرب الملاكمة الخاص بدنيا سمير غانم، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.
جريدة الدستور
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