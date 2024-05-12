وزير المالية “جبريل إبراهيم”: من الطبيعي انهيار الجنيه السوداني أمام الدولار في الحرب





أكد الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني أنه من الطبيعي انهيار سعر الجنيه السوداني أمام الدولار وقال جبريل ل ” المحقق” في أي حرب، تكون الدولة نائمة وليس لديها موارد خارجية، وإن الطلب على الدولار يرتفع لأنه لا يوجد ايرادات،

مضيفا بقدر المحاولات التي نبذلها لايقاف هذا الإنهيار، طالما هناك طلب عال على الدولار سواء كان استيراد السلع الاستراتيجية أو الضرورية أو مدخلات الحرب من الطبيعي جدا أن العملة تتآكل، وحدث ذلك مع كل الشعوب التي واجهت حروب وأنها واجهت مثل هذه المشكلة،

وعن استمرار تصدير الذهب السوداني إلى الإمارات رغم الاتهامات الكبيرة لأبوظبي بالوقوف خلف التمرد ما أدى إلى اطالة زمن الحرب، قال إن هذا سوق وإن القطاع الخاص يصدر الذهب إلى من يشاء، مضيفا لكن ربما ننظر في هذا الأمر لاحقا. .

القاهرة- المحقق: صباح موسى