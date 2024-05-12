نجمة تنس إيطالية تتحول إلى عرض الأزياء – صورة





تركز الصحافة الإيطالية حالياً على قرار النجمة التنس كاميلا جيورجي (32 عاماً) بالاعتزال عن اللعبة والتحول للعمل كعارضة أزياء. وفقًا للتقارير الأخيرة، هربت جيورجي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتجنب دفع الضرائب المفروضة عليها في إيطاليا.

وفي التفاصيل، تم تصنيف كاميلا جيورجي – التي يتابعها 730 ألف متابع على إنستغرام – ضمن قائمة “المعتزلين” من قبل الوكالة الدولية لنزاهة التنس، لكي تركز على مسارها المهني الثانوي كعارضة أزياء.

تظهر الأنباء أيضًا أن اللاعبة وأفراد عائلتها يواجهون مشاكل مع السلطات الضريبية في إيطاليا، حيث أن الأبوين والشقيقين لجيورجي يُفترض أنهم يدينون ببعض المبالغ. بعد إعلان جيورجي اعتزالها اللعبة، فرت هي وعائلتها من البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، تواجه كاميلا جيورجي اتهامات بتزوير شهادة لقاح COVID-19 من أجل دخول أستراليا والمشاركة في بطولة التنس مبكرًا في عام 2022. على الرغم من نفي جيورجي ووالدها هذه الاتهامات بشدة، من المقرر أن تمثل اللاعبة أمام محقق في فيسينزا في جلسة استماع في 16 يوليو/تموز بخصوص هذه الاتهامات.

تم كشف التزوير بعد تحقيق من السلطات الإيطالية مع الطبيبة دانييلا جريوني، التي اتهمت بإصدار شهادات لقاح COVID-19 مزورة لمرضاها، وأكدت الطبيبة أن جيورجي لم تتلق اللقاح أبدًا.

وردت كاميلا بأنها أخذت جرعة واحدة مع الطبيبة جريوني لكنها أكملت بقية اللقاح مع أطباء آخرين وأضافت: «الطبيبة محل تحقيق ولديها مشاكل مع القانون أكثر من مرة، أنا أخذت جميع اللقاحات في أماكن مختلفة، المشكلة مشكلتها وليست مشكلتي ولهذا أنا هادئة».

صحيفة الخليج