مصر.. سعر الدولار سينخفض تدريجيا الفترة المقبلة





توقع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن ذلك سيساهم في تقليل معدلات التضخم والارتفاع في الأسعار.

أوضح الفقي، خلال تصريحاته لبرنامج “في المساء مع قصواء” الذي يُعرض على قناة “CBC” مساء السبت، أن السوق السوداء للصرف الأجنبي بدأت تتلاشى، بفضل قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في مارس الماضي، وعودة تدفقات تحويلات المصريين في الخارج وإيرادات السياحة إلى القطاع المصرفي.

وتوقع أن تسهم تدفقات النقد الأجنبي من الدفعة الثانية لمشروع رأس الحكمة وبرنامج شركاء التنمية، بالإضافة إلى زيادة تمويل قرض صندوق النقد الدولي، في انخفاض سعر الصرف تدريجياً، حيث قال: “سعر صرف الدولار سوف يتجه تدريجياً نحو الاستقرار في المستقبل القريب، وسيعكس قيمة الاقتصاد المصري، والتي ستكون أقل من السعر الحالي بكثير، مع استمرار تدفقات النقد الأجنبي في الفترة المقبلة”.

وأكد أن المعدل النمو المستهدف للعام المالي 2024-2025 هو 4.2%، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في زيادة فرص التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة، وتقليل معدلات البطالة الحالية التي تبلغ حوالي 7.2%.

الشروق نيوز