أول تعليق لإسلام البحيري على واقعة زجاجة البيرة في افتتاح “تكوين”





قال الباحث إسلام البحيري، عضو مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي، إنهم يسعون لتفعيل العقول بدلاً من محاولة إقناع الناس بآرائهم، مشيراً إلى رغبتهم في أن تُسمع وتُناقش أفكارهم بدون تشويه. وأضاف: “لا يهمنا مدى انتشار أفكارنا مقارنة بأشخاص مثل إبراهيم عيسى أو محمد حسان”.

وفيما يتعلق بواقعة صورة زجاجة البيرة، أوضح البحيري خلال مقابلة خاصة في برنامج “الحكاية” على فضائية “إم بي سي مصر”، مساء السبت، أن الصور كانت في مطعم مليء بالأجانب، مشيراً إلى أنها لا تتعلق بصور شخصية، بل تمثل الصور الرسمية التي تم نشرها من المؤسسة والتي يمكنهم مساءلتهم عليها.

وأضاف، “الصور المتداولة غير رسمية وخرجت من موبيلات شخصية ولا تخص مؤسسة تكوين”، مؤكدا أن تكوين ليس لها علاقة بالصور التي خرجت من هواتف الناس، معلقا: “مش هنتحاسب على ناس عزموا بعض على العشاء في مكان وفيه أجانب”.

ونفى الباحث إسلام البحيري، عضو مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي، ما تردد بشأن تحويل ممثلي مؤسسة تكوين للنئب العام، قائلا: “كل هذه الشائعات بها يد إخوانية”.

بوابة الفجر