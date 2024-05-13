بكاء محمد منير وحضور وليد توفيق.. أبرز لقطات حفل زفاف ابنة مصطفى كامل





أُقيم حفل زفاف ابنة الفنان مصطفى كامل في إحدى فنادق القاهرة الكبرى، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، ويرصد لكم الفجر الفني أبرز اللقطات من هذا الحفل المميز.

حرص العديد من نجوم الفن والموسيقى والإعلام على تهنئة وحضور حفل زفاف ابنة الفنان مصطفى كامل، ومن بينهم: الكينج محمد منير، والفنان مدحت صالح، والنجم محمد رمضان، والمطرب محمد حماقي، والفنان وليد توفيق، والراقصة دينا، والمغني تامر حسني، والفنان إيهاب توفيق، إلى جانب أشرف زكي نقيب الممثلين، والممثل حلمي عبدالباقي، والفنانة بشرى، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الأخرى المعروفة في عالم الفن.

وشهد الحفل العديد من اللقطات المميزة أبرزها: بكاء الكينج محمد منير من الفرحة خلال الغناء، وسافر النجم وليد توفيق خصيصًا من بيروت للقاهرة لحضور الحفل، وحرص الفنان محمد رمضان على حضور الحفل، وأشعل المطرب الشعبي رضا البحراوي حفل الزفاف بباقة من أبرز أغانيه.

بوابة الفجر