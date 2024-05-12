شاهد بالفيديو.. أحد أفراد الدعم السريع يمنح زميله الشاب رتبة “العميد” ويقلده “الدبابير” وساخرون: (جنجويد بقيتوا مسخرة وغلبكم البتعملوا)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وعلى نطاق واسع مقطع فيديو لإثنين من أفراد الدعم السريع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قام أحدهم بمنح زميله الشاب الرتبة العسكرية الفخمة والكبيرة “العميد”.

حيث ظهر وهو يقوم بتقليده “دبابير” الرتبة وسط سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي كتب معلقاً: (جنجويد بقيتوا مسخرة وغلبكم البتعملوا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين