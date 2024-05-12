شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية ترقص وتتمايل داخل سيارتها على أنغام الفنان الراحل ود الأمين: (وداعاً يا ظلام الهم على أبوابنا ما تعتب)





حظي مقطع فيديو متدال على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بمشاهدات عالية بعد مشاركته عبر السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع سودانية وصفها المتابعون بالحسناء وهي تتفاعل بمزاج عالي داخل سيارتها.

حيث ظهرت الفتاة وهي تغني وترقص داخل سيارتها على أنغام أغنية الفنان السوداني الراحل محمد الأمين (وداعاً يا ظلام الهم على أبوابنا ما تعتب).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين