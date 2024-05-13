شاهد بالفيديو.. معجبون سودانيون يتدافعون خلف آية آفرو لالتقاط الصور والحصول على توقيعها في السعودية ومطالبات بـ “البند السابع” في غبيرا





تدافع عدد كبير من المعجبين السودانيين خلف الموديل آية آفرو خلال تواجدها في إحدى الفعاليات في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل التقاط الصور والحصول على توقيعها.

وأظهر مقطع فيديو متداول مجموعة من الشباب يتدافعون خلف “آية آفرو” وفريق الحماية يمنعهم من الوصول إليها، لكن في النهاية تم السماح لهم بأخذ الصور معها والحصول على توقيعها.

وقال ناشر الفيديو معلقا بأنه يطالب بالبند السابع في “غبيرا” للسلوك الذي ظهر وتدافع المعجبين وراء آية آفرو.

وتخوض القوات المسلحة السودانية حرباً مفروضة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.

شاهد الفيديو:

نطالب بالبند السابع في غبيرا pic.twitter.com/PcNYCPKT4i — BASHRI (@ibashri) May 12, 2024

رصد وتحرير – “النيلين”