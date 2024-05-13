مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي

قال السيناريست مدحت العدل إن ياسمين صبري موهوبة كممثلة ولكنها لم تقدم أداءً قويًا حتى الآن، مشيرًا إلى أهمية تطوير الموهبة لتحقيق النجاح الفني. وأضاف العدل خلال مداخلته في برنامج “تفاصيل” مع الإعلامية نهال طايل على قناة “صدى البلد 2″، أن الموهبة تشكل 30% من النجاح، في حين يأتي الباقي 70% من خلال التطور والتحسين المستمر في المهارات الفنية.

وأتمنى منها كفنانة لأن ملامحها جميلة ويجب أن تطور من نفسها، ومنى زكي بتطور من موهبتها وبتاخذ كورسات تمثيل حتى وقتنا الحالي وبتتطور يوم عن يوم”.

أوضح مدحت العدل، أن ياسمين صبري يجب أن تأخذ محمد صلاح قدوة لها لأنه يعمل على نفسه ويطور من موهبته ويحترمها ويصونها ويتمرن بشكل يومي.

صدى البلد