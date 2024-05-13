رسالتي إليهم (الحكومة ما بتدَّاوس)





رسالتي إليهم

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إلى من تبقى في صفوف المليشيا من بعض منسوبي قبائل (العطاوة) في دارفور و كردفان ، فقد كان الحكماء و العقلاء من زعمائكم و قيادات الإدارة الأهلية السابقين يقولون :

(الحكومة ما بتدَّاوس)

و لذلك حالوا بين منسوبيهم و التمرد و الخروج على الحكومات فحقنوا دماءهم و حفظوا أرواحهم على مر التاريخ !! و في ذات الوقت كانوا دائما في المقدمة متى ما دعا الداعي دفاعاً عن الوطن و عزته و كرامته و يشهد جميع الشعب السوداني بتضحياتهم في التصدي لمشروع الحركة الشعبية الذي يشبه في أهدافه مشروع المليشيا المتمردة المجرمة الإرهابية !!

أما بعض ضعاف النفوس من قياداتكم الأهلية الحالية و بعض مثقفيكم فقد إمتلكتهم المليشيا المتمردة المجرمة الإرهابية بالمال و السيارات و الإستثمارات فأصبحوا يحرضونكم على التمرد و يستنفرونكم للمشاركة في قتال الحكومة بل و قتل المواطنين و سرقة و نهب ممتلكاتهم و اغتصاب حرائرهم الأمر الذي يخالف كل أعراف و موروثات و قيم هذه القبائل المتمثلة في النجدة و الفزع و إغاثة الملهوف و تأمين الخائف و لا يخدم إلا أهداف تحالف آل دقلو و قوى الشر في الداخل و الخارج !!

ماذا دهاكم ، ماذا أصابكم ، ماذا حلَّ بكم !!

عودوا إلى رشدكم قبل فوات الأوان فإن القوات المسلحة و القوى الأمنية و النظامية الأخرى و من خلفهم الغالبية الغالبة من الشعب السوداني بمن فيهم أهلكم الذين واجهوكم بشراسة و ما يزالون يواجهونكم في نيالا و الأبيض و بابنوسة بل و في جميع متحركات القوات المسلحة لن يهدأ لهم بال و لن يغمض لهم جفن حتى القضاء على التمرد و هزيمة مشروع قوى الشر الذي تشاركون فيه من خلال قتالكم في صفوف المليشيا و المرتزقة الأجانب !!

#المقاومة_الشعبية_خيارنا

#كتابات_حاج_ماجد_سوار

12مايو 2024