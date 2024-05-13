انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة





أكد السفير عبد المنعم محمد محمود الأمين العام للاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية..-جامعة الدول العربية على أهمية تنظيم ورشة عمل “إعادة بناء وتأهيل القطاع الصناعي في السودان: رؤية لما بعد الحرب” يى يونيو التي تشارك فيها عدد من المنظمات الدولية والاقليمية ومؤسسات تمويل بالإضافة للمصنعين السودانيين ورجال الأعمال ويعقبها بعد إنتهاء الحرب مؤتمر دولي لإعادة إعمار القطاع بالسودان وإنشاء صناعات جديدة . وتنعقد ورشة عمل حول “إعادة بناء وتأهيل القطاع الصناعي في السودان: رؤية لما بعد الحرب” في العاشر من يونيو بفندق انتركونتيننتال سيتي ستارز- القاهرة كما أن هناك فرص متاحة للمشاركة عبر تطبيق زووم. وتناول السفير في حوار اجرته “سونا” ينشر لاحقا إلى أهمية انعقاد الورشة والموتمر بعد الدمار الواسع النطاق الذي أصاب حوالى ٪90 من المصانع في الخرطوم والمناطق الاخرى نتيجة للحرب . وأشار إلى أهمية الصناعات التحويلية والتعدينية التي تسهم بحوالى ثلث الناتج المحلي للبلاد ، وما تخلقه من فرص كبيرة للعماله مشيرا إلى أن القطاع الصناعي السوداني أحد العوامل الرئيسية في تطور وازدهار الاقتصاد القومي في السودان. واستعرض اهداف الورشة منها مناقشة التحديات والفرص المتعلقة بإعادة البناء وتأهيل الصناعات في السودان بعد الحرب تبادل الخبرات والمعرفة حول استراتيجيات تطوير الصناعة في السودان ، ووضع خطة عمل قابلة للتنفيذ وهادفة لتنمية الصناعة في السودان. كما تناول سيادته المحاور المقدمه فى الورشة وهى :-التقييم الدقيق للوضع الحالي للصناعات في السودان من خلال مسح شامل يحدد الخسائر والمتطلبات والمشكلات التي تواجهه القطاع والفرص والموارد المتاحة ويشمل المسح جميع القطاعات الصناعية٫ وتطوير البنية التحتية بتشجيع الاستثمار فيها بجانب التدريب وتأهيل العمالة بالحث على توفير برامج تدريبية للعمالة الصناعية لتطوير مهاراتهم وزيادة كفاءتهم في الانتاج لتلبية احتياجات القطاع الصناعي و إشراك الشباب والنساء بشكل فعال في عمليات تطوير الصناعات. وتتناول الورشة دور الحكومة والتمويل وتشجيع الاستثمار بتوفير إعفاءات ومزايا تجارية تفصيلية والتعاون مع القطاع الأكاديمي والمؤسسات البحثية .

سونا