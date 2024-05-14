«ميتا» تحسّن وظائف «واتساب» للأجهزة المحمولة





قامت شركة التكنولوجيا الأمريكية “ميتا بلاتفورمس” بتحديث تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب للأجهزة المحمولة، بهدف تعزيز مظهره وتحسين تجربة المستخدمين في التصفح، بالإضافة إلى إدخال “وضع شديد الإظلام”.

وأفادت الشركة في بيان أن تركيزها السابق كان على إثراء التطبيق بالمزيد من الميزات والخصائص في حين كان يحقق نجاحاً متواصلاً، لكن الآن حان الوقت لتحسين تصميمه.

وأشار موقع “تك كرانش” المتخصص في شؤون التكنولوجيا إلى أن واتساب قدم للمستخدمين مجموعة جديدة من الألوان بعد مراجعة أكثر من 35 لوناً مختلفاً، وركزت الشركة على تدرجات ألوان أعمق لتقليل إجهاد العين في ظروف الإضاءة المنخفضة. واعتبر “وضع المظلم” الخيار المفضل لدى العديد من المستخدمين، وتم إضافة ميزة تعزيز شدة الإظلام لتسهيل قراءة الرسائل.

كما أضاف التطبيق زر تصفح أولي لأجهزة نظام التشغيل أندرويد، لكي تسهل عثور المستخدم على ما يبحث عنه على التطبيق بسهولة. ويتيح شريط التصفح الجديد والمتاح بالفعل منذ مدة للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس، للمستخدم مشاهدة المحادثات والتحديثات والمجموعات والمكالمات.

وكما هو الحال بالنسبة لمستخدمي واتساب على أجهزة آي.أو.إس، سهل التطبيق لمستخدمي أجهزة أندرويد حالياً إرسال الصور والفيديوهات بفضل تخطيط خدمة المرفقات الجديدة. وبدلاً من القائمة التي تملأ الشاشة، سيظهر للمستخدمين مربع قابل للتوسيع يسمح لهم برؤية الخيارات المتاحة بصورة أوضح عن إرسال ملفات الوسائط واستطلاعات الرأي العام والوثائق وغيرها.

صحيفة البيان