شاهد بالفيديو.. بأزياء قصيرة ومثيرة للجدل.. الفنانة رؤى محمد نعيم تغني بأحد المسارح وتعانق إحدى معجباتها من السيدات كبار السن





نشرت صفحات على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حديث للفنانة الصاعدة رؤى محمد نعيم سعد.

وظهرت إبنة الدرامي السوداني الشهير وهي تغني بأحد المسارح خارج السودان بأزياء قصيرة ومثيرة للجدل حسبما كتب المعلقون.

وتفاجأت المطربة الشابة أثناء تقديمها وصلة الغنائية من أعلى المسرح بإحدى معجباتها من كبار السن وهي تحاول الصعود والوصول إليها, لتقوم المطربة بمساعدتها وتعانقها بشدة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين