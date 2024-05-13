شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة سودانية تبهر الأسافير وتخطف الأضواء بعزفها على “الطمبور” بطريقة مدهشة ومتابعون: (ملوك السلك رجال ونساء وشوايقة والبلد رايقة)





حظي مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا السودانية بمشاهدات عالية وتفاعل كبير من قبل المتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع سيدة سودانية من إحدى قرى الولاية الشمالية وهي تقوم بالعزف على الألة الأشهر في منطقتها “الطمبور” بطريقة جميلة ومدهشة.

وخطفت السيدة السودانية إشادات المتابعين الذي تغزلو في طريقتها الرائعة في العزف على “الطمبور”.

وكتب معلقون بحسب ما نقل عنهم محرر موقع النيلين (ملوك السلك رجال ونساء) و (شوايقة والبلد رايقة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين