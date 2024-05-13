شاهد بالفيديو.. الفنانة شهد أزهري تعود لإثارة الجدل بمقطع وهي تأكل من يد أحد الشباب بطريقة رومانسية ومتابعون: (شكلها قصة حب جديدة)





عادت الفنانة السودانية شهد أزهري, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بمقطع فيديو أثار ضجة واسعة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة المثيرة للجدل, وهي تأكل من يد أحد الشباب بطريقة رومانسية داخل إحدى المطاعم.

جمهور مواقع التواصل وبعد مشاهدته المقطع أطلق عدد من التعليقات الساخرة على شاكلة: (شكلها قصة حب جديدة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين