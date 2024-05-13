شاهد بالفيديو.. حسناء الإعلام السوداني إسراء سليمان تبهر المتابعين بإطلالة جديدة بعد عام من الغياب والجمهور يتغزل: (ملكة جمال الإعلام وقطعة سكر)





نشرت صفحات فنية مهتمة بأخبار النجوم والمشاهير وتنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حديث للمذيعة السودانية المعروفة إسراء سليمان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت نجمة النيل الأزرق بعد عام من الغياب بسبب الحرب وهي تستعرض جمال بمقطع فيديو.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبعد مشاهدته المقطع تغزل في المذيعة الشهيرة, حيث وصفها أحدهم بملكة جمال الإعلام ووصفها آخر بقطعة السكر.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين