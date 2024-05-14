بعد إعلان إصابته بالسرطان .. شاهد أول ظهور للفنان محمد عبده في منزله





بعد فترة من التطمين على جمهوره بعد إعلان إصابته بمرض السرطان، ظهر النجم محمد عبده أخيرًا في منزله بحالة صحية جيدة بعد إكماله علاجه في فرنسا.

استضاف “فنان العرب” في منزله بجدة، قنصل عام فرنسا في جدة، محمد نهاض، بحضور أبنائه وأصدقائه.

صديقه الموسيقار هاني فرحات قدم دعمه للفنان محمد عبده بعد إعلانه إصابته بالسرطان.

وكتب هاني فرحات عبر صفحته على انستجرام :” سلامتك يا فنانا الغالي ، ترجع لينا بالسلامه وباذن الله ربنا يتم شفاك وتعود لكل محبيك سريعا “.

محمد عبده :

أعلن المطرب السعودي الشهير محمد عبده، إصابته بمرض السرطان.

كشف عن ذلك في رسالة صوتية سجلها مع الراحل الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن قبل وفاته.

كشف محمد عبده عن إصابته بالسرطان من خلال مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح محمد عبده، أنه تم تشخيصه بالسرطان في مراحله المبكرة، وأنّه يخضع حاليًا للعلاج فى باريس.

انهالت رسائل الدعم والمساندة على عبده من قبل جمهوره ومحبيه، الذين تمنوا له الشفاء العاجل.

محمد عبده، الملقب بـ “فنان العرب”، هو مغنٍ وملحن سعودي مشهور ولد في 12 يونيو 1949 في محافظة الدرب بمنطقة جازان جنوب المملكة العربية السعودية. يُعدّ من أشهر الفنانين العرب على مستوى الوطن العربي، وله مسيرة فنية حافلة بالإنجازات تمتد لأكثر من ستة عقود.

صدى البلد