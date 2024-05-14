ثقافة وفنون
ياسمين عبدالعزيز في أحدث ظهور لها : «مش هعمل غير اللى انا عايزاه»
قامت الفنانة ياسمين عبدالعزيز بمشاركة مقطع فيديو جديد مع جمهورها ومتابعيها، حيث ظهرت بإطلالة مميزة وغير معتادة، دون الكشف عن أي تفاصيل حول عملها الجديد. قامت ياسمين بنشر الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.حيث علقت عليه قائلة :«أنا من دلوقتي مش هعمل غير اللي أنا عايزاه».
المصري اليوم
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