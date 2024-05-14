شاهد بالفيديو.. قابلتهم بالصدفة أثناء تكملة إجراءتها.. الفنانة هدى عربي تفاجئ عرسان داخل مقر السفارة السودانية بالإمارات وتغني لهم





أعدت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, مفاجأة سارة لعرسان سودانيين قابلتهم بالصدفة بدولة الإمارات العربية التي تقيم فيها.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تفاجأ العريس وعروسته اللذان أكملا مراسم عقد قرانهما داخل مقر السفارة السودانية بالإمارات.

وتصادف وجود العرسان داخل السفارة مع دخول الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب لمباني السفارة لإكمال بعض إجراءتها.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد تغنت المطربة للعرسات وشاركتهم الأفراح بأغنية (مبروك عليك الليلة يا نعومة) وسط فرحة الزوجين والحاضرين داخل السفارة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين