شاهد بالفيديو.. مطربون سودانيون يغنون الجلالات العسكرية خلال حفل بالقاهرة (ساعة البيان صدرت وجاتنا بالسماعة قالوا ديل ناس الجيش خشوا ليهم ساعة)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات واسعة على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول مطربون سودانيون وهم يغنون في شكل “كورال” خلال حفل بالقاهرة.

وتغنى المطربون ببعض “جلالات” الجيش السوداني والتي أطربوا بها الحاضرون وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ردد “الكورال” الجلالات الشهيرة: (ساعة البيان صدرت وجاتنا بالسماعة قالوا ديل ناس الجيش خشوا ليهم ساعة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين