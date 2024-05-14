شاهد بالصورة.. حسناء السوشيال ميديا “لوشي” تنعي جوان الخطيب بعبارات مؤثرة: (حمودي دا حته من قلبي وياريت لو بتعرفوه زي ما أنا بعرفه ولا بتشوفوه بعيوني.. البعملو في السر مازي الظاهر ليكم)





عبرت نجمة السوشيال ميديا الشهيرة آلاء المبارك “لوشي”, عن جزنها الكبير برحيل التيكتوبر الشهير جوان الخطيب, صباح اليوم الاثنين بالقاهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نعت “لوشي” الخطيب بتغريدة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشرت حسناء السوشيال ميديا صورة للفقيد وكتبت عليها: (لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وقل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا الموت علينا حق أنا مؤمنه بقضاءك يا الله حمودي ما كتير عليك اللهم ثبّته عند السؤال اللهم أكرم نزله و وسّع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، واجعل قبرهُ روضة من رياض الجنة.).

(اللهم ارحمه عند اللقاء اللهم هون عليه سكرات الموت اللهم هون عليه ضغطة القبر اللهم ادخله الجنة دون حساب ولا سابق عذاب و لا تحرمه لذة النظر إلى وجهك الكريم.).

(ادعو ليه معاي حمودي دا حته من قلبي وياريت لو بتعرفوه زي ما أنا بعرفه ولا بتشوفوه بعيوني حمودي انظف بني ادم لاقاني البعملو في السر مازي الظاهر ليكم بغض النظر عن رأيكم فيه بس انتو ما بتعرفوه الله يرضى عليكم بترجااكم بدون تجريح ادعو ليه بالرحمه والمغفره بس).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين