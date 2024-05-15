مكالمة حاسمة.. سمية الخشاب تكشف سر رفض ريم البارودى الظهور مع رامز جلال





كشفت الفنانة سمية الخشاب عن تفاصيل مكالمتها مع ريم البارودي قبل ظهورها المحتمل مع رامز جلال في برنامج “رامز جاب من الأخر” الذي عرض في رمضان الماضي.

وصرحت سمية الخشاب لصدى البلد قائلة: “اتصلت بي ريم البارودي بعد أن علمت بالتفاصيل الخاصة ببرنامج ‘رامز جاب من الأخر’، وقالت لي إن إدارة البرنامج ترغب في ظهورنا معًا في الحلقة، قبل أن تحل محلها آيتن عامر.”

وأضافت سمية الخشاب: “رفضت ريم البارودي المشاركة في البرنامج لأنها كانت تعرف تمامًا ما يقوم به رامز جلال، الذي كان يهدف إلى التسلية على حسابنا، وكان يسخر من موضوع زواج أحمد سعد وغيرها، وعلى الرغم من ذلك حاولت إقناعها بالمشاركة معي لتقديم حلقة مميزة، وظننت أن البرنامج سيكون مجرد حوار ولن يتجاوز حدود الاحترام، ولكنها رفضت تمامًا، وأنا الآن أرى أنها كانت محقة تمامًا في قرارها.”

وقدّمت سمية الخشاب مسلسل “100 راجل” في رمضان، وهو يتناول قصة امرأة تواجه العديد من التحديات خلال حياتها وتسعى لتخطيها في إطار من الإثارة والتشويق.

صدى البلد