بحوافز قيمتها 2.5 مليار دولار.. تعرف على مشروع فنار للذكاء الاصطناعي في قطر





أعلن معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال افتتاح منتدى قطر الاقتصادي 2024، عن إطلاق مشروع “فنار” للذكاء الاصطناعي العربي.

يقوم المشروع على جمع بيانات بجودة عالية باللغة العربية، مما سيسهم في تطوير النماذج اللغوية الكبيرة والحفاظ على الهوية العربية.

وقد خصصت قطر مبلغاً يقدر بنحو 9 مليارات ريال (2.5 مليار دولار) لتحقيق هذا البرنامج المتعلق بالتحول الرقمي، من خلال زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي.

وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، “تسير قطر نحو تحولٍ رقمي شامل من خلال الاستثمار أكثر في مجالات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي. ولأجل ذلك خصصت الدولة حزمةَ حوافزٍ بقيمة 9 مليارات ريال قطري. وفي سبيل تحقيق ذلك، تستضيف دولة قطر، ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤتمر قمة الويب، لتعزيز الشراكات مع كبار المستثمرين، وتبادل الخبرات مع رواد التكنولوجيا من أنحاء العالم”.

وأضاف “تم تسجيل أكثر من 250 شركة ناشئة. ويسعدني أيضاً في هذه المناسبة أن أعلن عن مشروع إطلاق الذكاء الاصطناعي العربي “فنار” والذي سيعتمد بشكل أساسي على جمع بيانات إعادة الجودة باللغة العربية والذي سيسهم بدوره على اثراء النماذج اللغوية الكبيرة والحفاظ على الهوية العربية.”

الشرق القطرية