بعد ظهورهما معا.. هل عاد تامر حسني لبسمة بوسيل؟





ظهر الفنانان تامر حسني وبسمة يوسف سوياً في عدة مناسبات خلال الأيام الأخيرة، وكان آخرها أثناء تسجيل بسمة لأغنية جديدة. بعد هذه التطورات، بدأت التكهنات حول عودتهما كثيفة.

ووفقاً لمصدر مقرب من الثنائي، فإنهما قد اتفقا بالفعل على العودة مرة أخرى، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هذا الأمر خلال الأيام القادمة، حيث سيُعلنان عبر حساباتهما الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر، أن الثنائي اتفق على العودة مجددا، وذلك حرصا منهما على مصلحة أولادهما، وكذلك بسبب علاقة الحب التي تربطهما.

وكانت بسمة بوسيل، أعلنت بشهر رمضان الماضي، خلال حلولها ضيفة على برنامج ع المسرح، الذي تقدمه الإعلامية مني عبد الوهاب على شاشة قناة الحياة، أنها ستعود للفنان تامر حسني قريبا.

الوطن نيوز