القبض على 4 متهمين بسرقة مواطن أثناء خروجه من بنك في أكتوبر





كشفت الأجهزة الأمنية في مصر تفاصيل حول ما تم تداوله على منصة فيسبوك بخصوص استخدام بعض الأفراد سيارة لتتبع أحد المواطنين بعد خروجه من إحدى البنوك في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وسرقة مبلغ مالي منه.

وبعد التحقيق، تم تحديد وضبط الجناة، الذين اتضح أنهم أربعة أشخاص يقيمون في منطقة قسم شرطة الطالبية في الجيزة. وأقر المتهمون بتكوينهم عصابة مختصة في متابعة زوار البنوك وسرقة الأموال من داخل سياراتهم عبر تكسير زجاج السيارات، وكانوا يستخدمون سيارتين مستأجرتين تم ضبطهما.

وأضافوا بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبالغ المستولى عليها حصيلة نشاطهم الإجرامي، و2 فرد خرطوش.

الوطن نيوز