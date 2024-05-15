شاهد بالصورة والفيديو.. في أول ظهور لها.. مطربة سودانية صاعدة تغني في أحد “الكافيهات” بالقاهرة وتصرخ أثناء وصلتها الغنائية (وب علي) وساخرون: (أربطوا الحزام قونة جديدة فاكة العرش)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بسخرية كبيرة مقطع فيديو لمطربة سودانية صاعدة وهي تغني بأحد المسارح.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت المطربة الصاعدة والتي وصفها المتابعون بــ(القونة) وهي تغني داخل “كافيه” بالقاهرة وفقاً لما ذكر متداولو المقطع.

وتغنت المطربة خلال تقديمها وصلتها الغنائية بعبارات هابطة على شاكلة (وب علي) وهو ما جلب لها سخرية الجمهور الذي علق: (أربطوا الحزام قونة جديدة فاكة العرش).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين