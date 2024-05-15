شاهد بالصورة والفيديو.. في مقطع مؤثر.. حسناء السوشيال ميديا “لوشي” تبكي بحرقة وتذرف الدموع حزناً على وفاة صديقها جوان الخطيب





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو مؤثر لنجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آلاء المبارك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت نجمة السوشيال ميديا الملقبة باسم “لوشي” وهي تبكي بحرقة وتذرف حزناً على وفاة صديقها التيك توكر الشهير جوان الخطيب.

وكان الخطيب قد توفي على نحو مفاجئ في الساعات الأولى من فجر يوم الاثنين الماضي, إثر أزمة صحية بمستشفى الهرم بالعاصمة المصرية القاهرة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين