إدارة المباحث المركزية ولاية البحر الأحمر تضبط شبكة إجرامية متخصصة في سرقة التكاتك وتتخذ في مواجهتهم إجراءات قانونية





واصلت إدارة المباحث المركزية ولاية البحر الأحمر جهودها في محاربة سرقة الدراجات النارية والتكاتك وفي هذا الاتجاه تمكنت قوة شعبة معبر هوشيري من ضبط المتهم (ا ،ي ) وبحوزته عدد(٢) تكاتك ماركة (pne ) بدون مستندات رسمية تثبت ملكيتها وتم اتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهته تحت المواد (١٠٠/٦٨) من قانون الاجراءات الجنائية بقسم شرطة الأوسط.

وعند اخضاعه للتحقيق أقر بأنه استلمها من معتادي ارتكاب جرائم السرقات المدعيين (ب ) و (ر) وأنهم ينشطون في ممارسة النشاط الإجرامي الخاص بسرقة التكاتك و يقوم بتوصيلها لمدن (سنكات ، وجبيت، وهيا، ودروديب) ويقوم بتسليمها وبيعها للمدعوين (م)و (ط) و (ع) وعند فحص النشرات الجنائية وجدت نشرة خاصة بالبلاغ رقم (١٤٧٨) تحت المادة (١٧٤) ق ج وموجب ذلك تم الاتصال بالشاكي وتعرف على التكتك وعلى ضوء ذلك تم إصدار امر قبض للمتهين الآخرين وضبط المتهم الثاني (م ، م س ) وعند اخضاعه للتحري الميداني أقر المتهم باستلام عدد (٦) تكاتك أخرى في سنكات من المتهم الأول.

وبناء علي ذلك تم تشكيل فريق ميداني بإشراف مدير الوحدة وضابط معبر هوشيري وتم تحريك مأمورية لمدينة سنكات بالتنسيق مع مشرف المحليات الغربية بالمكتب والتي أسفرت نتائجها عن ضبط عدد (٦) تكاتك علي هذا النحو عدد ٢ من محلية سنكات و٢ من محلية دروديب و٢ من محلية هيا وضبط مستلمي المال المسروق ووضعت التكاتك معروضات في البلاغ وتعرف الشاكيان بدورهما على المعروضات وتم تسجيل اعتراف قضائي للمتهم الأول ولازالت الجهود متواصلة لضبط بقية المتهمين وإكتمال التحريات توطئة لتقديم المتهمين لمنصات العدالة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان