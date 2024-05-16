منى زكي لم تحسم قرارها!





كشفت الفنانة منى زكي عن موقفها المحتمل من المشاركة في دراما رمضان 2025، بعد غيابها عن الموسم السابق بسبب التزاماتها بتصوير أعمال سينمائية جديدة. حققت زكي نجاحًا كبيرًا في رمضان 2023 من خلال مسلسل “تحت الوصاية”.

وعلى الرغم من الطلبات المتزايدة لمشاركتها في مسلسلات درامية للموسم المقبل، أوضحت منى في مقابلة مع مجلة “لها” أنها لم تقرر بعد مشاركتها في أي عمل، وليست متأكدة ما إذا كانت ستفضل عمل يتألف من 15 حلقة أم 30 حلقة.

ويُعد فيلم “رحلة 404” آخر أعمال منى الفنية، حيث حقق نجاحًا لافتًا حيث تجاوزت إيراداته الـ 25 مليون جنيه، ونال جوائز مرموقة في مهرجانات السينما، مثل “أسوان لأفلام المرأة” و “الأقصر السينمائي”.

وشارك في الفيلم كل من: محمد ممدوح، خالد الصاوي، محمد فراج، شيرين رضا، حسن العدل، محمد علاء، جيهان الشماشرجي، عارفة عبدالرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، وتدور أحداثه حول «غادة» التي تسعى إلى التخلص من ماضيها بكل أخطائه والبدء بحياة جديدة، لتكتشف بعد ذلك أن الماضي يطاردها بقسوة، وفي الوقت الذي تسعى فيه للذهاب إلى الحج، ثم تتفاجأ بأزمات صعبة تدخلها في ورطة ولا تجد من ينقذها.

الأنباء الكويتية