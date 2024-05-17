ياسمين عبدالعزيز بشخصيات مختلفة





بعد تصريحاتها الجريئة حول طلاقها وعلاقتها بطليقها الفنان أحمد العوضي في برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه إسعاد يونس، كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن خطواتها الجديدة في عالم الفن. وأعلنت عن عودتها بقوة إلى الساحة الفنية بعد فترة توقف دامت عامًا كاملًا، منذ انتهاء مسلسل “ضرب نار” الذي عُرض في رمضان 2023.

وأكدت ياسمين مشاركتها الفترة المقبلة في أعمال فنية عدة دفعة واحدة، وهي تشمل المسرح والسينما والتلفزيون بشخصيات مختلفة، وأعلنت في تصريحات إعلامية أنها تُحضر لفيلم جديد تعود به إلى السينما بعد غياب ست سنوات، كما تعود إلى المسرح بعد غياب أكثر من 20 عاما منذ تقديمها مسرحية «كده أوكيه» عام 2003، حيث تستعد لتقديم مسرحية جديدة تتعاون من خلالها مع المخرج خالد جلال، إضافة إلى إعلانها خوض السباق الدرامي الرمضاني المقبل بمسلسل جديد.كما كشفت ياسمين عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عن تقديمها حملة إعلانية جديدة لإحدى شركات الاتصالات في مصر، لتعود بقوة إلى الساحة في كل فروع التمثيل من سينما ومسرح وتلفزيون وإعلانات.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز السينمائية فيلم «الأبلة طم طم» الذي عرض عام 2018 وشارك في بطولته: حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، أيمن وتار، خالد منصور، أنعام سالوسة، شادي ألفونس، تميم عبده وعدد من الأطفال، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج علي إدريس.

الأنباء الكويتية