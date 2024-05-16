«انتم سارقين كهرباء».. ضبط شخص يستخدم حيلة خبيثة للنصب على المواطنين في القاهرة





تمكنت قوات الأمن في القاهرة من القبض على فرد لقيامه بعمليات نصب على المواطنين من خلال انتحال صفة شخص آخر.

تم تقديم بلاغات إلى قسم شرطة المطرية في محافظة القاهرة من قِبَل بعض الأفراد الذين تعرضوا للاحتيال من قِبَل هذا الشخص، حيث قام بتضليلهم وأفراد آخرين بادعائه أنهم يقومون بسرقة التيار الكهربائي، ثم يتوعدهم بدفع مبالغ مالية باعتباره المسؤول عن تحصيل الفواتير في المنطقة.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض عليه وأقر بما نُسِبَ إليه عند مواجهته بالتهم الموجهة إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

بوابة الأهرام