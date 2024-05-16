شاهد بالفيديو.. الفنانة رؤى محمد نعيم تعلن فسخ خطوبتها من شيخ الطريقة (ما عندي خطيب ولا مرتبطة بي أي زول)





خرجت الفنانة السودانية الصاعدة رؤى محمد نعيم سعد, في مقطع فيديو عبر إحدى المنصات تابعه الآلاف من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد خرجت إبنة الدرامي السوداني الشهير لتوضح الحقائق حول حياتها الخاصة وأنباء خطوبتها التي أعلن عنها أحد النشطاء.

وأكدت رؤى, في حديثها أنها غير مرتبطة بأي شخص وذلك رداً على نجم الوشيال ميديا أمين الشهير باسم شيخ الطريقة.

وذكرت الفنانة الصاعدة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين أن علاقتها بشيخ الطريقة, تطورت من صداقة إلى عمل ومن ثم تواصل مع أهلها لخطيبتها, إلا أنها لم توافق بسبب اختلاف بينهما في بعض النقاط.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين