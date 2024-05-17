لبلبة: عادل إمام أحلى إنسان في حياتي





حرصت الفنانة لبلبة، على تهنئة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده 84، الذي يحتفل به اليوم الجمعة 17 مايو.

وأضافت لبلبة، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على فضائية الحياة: «عايزة أقول للزعيم كل سنة وأنت طيب يا أجمل فنان، ويا أحلى إنسان في حياتي، دوقت النجاح معاه«.

وأعربت لبلبة عن سعادتها بالعمل مع عادل إمام ««أجمل أيام حياتي هي اللي اشتغلت فيها معاه، وإحنا الاتنين عملنا أنجح أعمال، وهو اللي شجعني أشتغل في التليفزيون، خاصة مسلسل صاحب السعادة، وهو بيكون فرحان لما يبقى معاه فنان ناجح«.

وتابعت: «عادل امام فنان عظيم وسابق عصره، وهو صاحب بصمة في اداءه، ولما كان بيضحكنى في أي مشهد كان بيقوم حاضنى واخبي وشي في حضنه عشان ضحكى».

يحتفل زعيم الشاشة عادل إمام اليوم الجمعة 17 مايو، بعيد ميلاده الـ 84، وهو من مواليد 17 مايو عام 1940.

المصري اليوم