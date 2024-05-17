شاهد بالصورة والفيديو.. “المعاناة تولد الإبداع” بعد انقطاع الماء والكهرباء.. سوداني ينجح في استخراج مياه الشرب مستخدماً “العجلة” كموتور كهرباء





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان باعجاب كبير مقطع فيديو حظي بتفاعلات كبيرة من قبل الجمهور والمتابعين.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول شاب سوداني وهو ينجح وبتجربة عبقرية في استخراج مياه الشرب بعد انقطاع خدمتي الكهرباء والماء بالمنطقة التي يسكن فيها بسبب الحرب.

وأستخدم الدكتور الشاب كما كان يناديه مصور المقطع, باستخدام “العجلة” لمساعدة “موتور” الكهرباء على “ضخ” المياه.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين لتعليقات الجمهور فقد أشاد المعلقين بعبقرية الرجل, حيث كتبوا على المقطع: “المعاناة تولد الإبداع”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين