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شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تخطف قلوب المتابعين وهي تستعرض جمالها بــ(الكاكي) الخاص بالجيش وتعلن دعمها للقوات المسلحة ومتابعون: (التحية لأخوات نسيبة)

2024/05/17
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تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول فتاة سودانية وصفها المتابعون بالحسناء فائقة الجمال وهي تستعرض جمالها بزي القوات المسلحة.

وظهرت الحسناء التي خطفت قلوب المتابعين وهي ترتدي “الكاكي” وتتمشى في إشارة لدعمها للقوات المسلحة وسط تعليقات متغزلة من قبل الجمهور الذي كتب (التحية لأخوات نسيبة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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