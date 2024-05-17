شاهد بالفيديو.. بــ”البنطلون” وبدون حجاب.. حسناء الإعلام السوداني ريان الظاهر تبهر المتابعين بإطلالة جديدة من داخل أستوديوهات العربية والجمهور: (جميلة وأنيقة بس رجعي الطرحة وغطي شعرك)





خطفت المذيعة السودانية الشهيرة ريان الظاهر, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع متداول حديثاً.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع حديث للمذيعة الملقبة بحسناء الإعلام السوداني.

وظهرت الريان خلال المقطع بإطلالة جديدة من داخل أستوديوهات قناة العربية التي تعمل بها منذ فترة ليست بالطويلة.

https://www.facebook.com/reel/467490502616923

الظاهر ظهرت بالنطلون وبشكل مغاير عن الذي ظهرت به إبان عملها بقناة النيل الأزرق, حيث نزعت الطرحة وأظهرت شعرها وسط غزل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي تغزل فيها ونصحها.

وكتب أحد المتابعين في تعليقه الذي رصده محرر موقع النيلين: (جميلة وأنيقة بس رجعي الطرحة وغطي شعرك).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين